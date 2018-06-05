مانافورت متهم بمحاولة الضغط على شهود

وجه مدعون فدراليون أميركيون الاثنين إلى المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت تهمة محاولة الضغط على شهود في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات.

ويقول القرار الاتهامي الصادر عن المدعي الخاص روبرت مولر المشرف على التحقيق، إن مانافورت الذي يواجه تهما بالاحتيال المصرفي والضريبي، اتصل بشهود هاتفيا وعبر رسائل نصية مشفرة بغرض حملهم على تقديم "شهادات كاذبة".

وحسب وثائق المحكمة، فإن مانافورت سعى للضغط على شهود قد يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في المحكمة حول أنشطة ما يعرف بـ"مجموعة هابسبرغ" المتهمة بالقيام بحشد غير قانوني على صلة بالمصالح الروسية في أوكرانيا.

ويضيف النص أن مثل تلك الأنشطة ترقى إلى انتهاك شروط إطلاق سراحه بكفالة، ما "يدفع للافتراض القانوني لصالح توقيفه" واحتمال سجنه قبل محاكمته. ويخضع مانافورت الآن للإقامة الجبرية في منزله منذ توجيه الاتهامات له في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأدار من حزيران/ يونيو إلى آب/ أغسطس 2016 فريق حملة ترامب قبل أن يتم إقصاؤه بعد كشف معلومات عن صلته بالمصالح الروسية في أوكرانيا.

وكان مانافورت (69 عاما) قد دفع ببراءته في شباط/فبراير من تهم تبييض الأموال والقيام بحملة ضغوط غير قانونية لصالح دولة أجنبية والكذب على المحققين، ما سيؤدي إلى أول محاكمة ناجمة عن تحقيق مولر، تبدأ في 17 أيلول/ سبتمبر.

ودخل التحقيق الذي يجريه مولر عامه الثاني، فيما وجه المحققون حتى الآن 22 تهمة، 16 منها ضد شخصيات وكيانات روسية تتعلق بالتلاعب الإلكتروني بالانتخابات الأميركية في 2016.