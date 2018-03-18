إيطاليا تطلب الاطلاع على قضية مقتل مريم مصطفى

يجتمع محققون إيطاليون الاثنين في العاصمة روما لبحث قضية مقتل مصرية تحمل الجنسية الإيطالية في بريطانيا بعد اعتداء دخلت على إثره في غيبوبة حتى فارقت الحياة، حسب ما نقلت وكالة "أنسا" الإيطالية الرسمية.

وأوضحت "أنسا" أن المحققين الإيطاليين سيطلبون من نظرائهم البريطانيين الاطلاع على ملف القضية.

وقضت مريم (18 عاما) متأثرة بجروحها الأربعاء بعد أن تعرضت يوم 20 شباط/فبراير الماضي لهجوم من فتيات بحافلة في نوتنغهام.

وأظهر شريط فيديو بثته وسائل إعلام بريطانية الشابة المصرية، المولودة في روما، وهي تجلس في مؤخرة حافلة وتتعرض للاعتداء.

وطلبت قنصلية مصر في بريطانيا أن تتم "إحالة (المسؤولين عن الجريمة) إلى القضاء سريعا".

وقالت الشرطة البريطانية في بيان إنها تنتظر نتائج التشريح لتحديد أسباب الوفاة، واعتبرت القضية "جريمة كبرى".