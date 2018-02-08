ماتيس: لا ترحيل للعسكريين في برنامج DACA

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الخميس إن أفراد القوات المسلحة الذين هم ضمن برنامج (DACA) لن يتم ترحيلهم، إلا في حالات استثنائية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أشار إلى رغبته في إنهاء العمل ببرنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" (DACA) الذي يضع إطارا قانونيا للأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا، ما لم يوافق الديمقراطيون في الكونغرس على مجموعة من الإجراءات الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

والبرنامج المشار إليه يوفر الحماية من الترحيل ويمنح حق العمل والدراسة لحوالي 700 ألف شخص غالبيتهم من أصول لاتينية.

وأشار ماتيس إلى أن السماح بالترحيل سيتم فقط في حالة ارتكاب الفرد جناية "خطيرة" أو إذا أمر قاض فدرالي بترحيله.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تنطبق على من هم في الخدمة أو ينتظرون التحاقهم بمعسكرات التدريب، وتنطبق أيضا على المحاربين القدامى الذين خرجوا من الخدمة بشرف.

المصدر: وكالات