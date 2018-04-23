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ماتيس متفائل حيال المحادثات مع كوريا الشمالية

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس

قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الاثنين إنه يرى "أسبابا تدعو إلى التفاؤل" بشأن المحادثات مع كوريا الشمالية بعد أن أعلنت بيونغ يانغ وقف تجاربها النووية والبالستية.

وأوضح ماتيس لمراسلي البنتاغون قبل اجتماع مع نظيره التايلاندي "في الوقت الحالي أعتقد أن هناك الكثير من الأسباب للتفاؤل بأن المفاوضات ستكون مثمرة، وسنرى".

وأبدى الرئيس دونالد ترامب خلال الأسابيع الماضية تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق يمهد لنزع أسلحة بيونغ يانغ النووية ويضع حدا لبرامجها الصاروخية.

ويستعد البلدان لعقد قمة على أعلى مستوى بين ترامب وكيم جونغ أون نهاية أيار/مايو أو مطلع حزيران/يونيو.

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