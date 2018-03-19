ثلاثة أسابيع وسبع مدن.. تفاصيل زيارة بن سلمان للولايات المتحدة

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن الاثنين أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيقوم بجولة تمتد لثلاثة أسابيع في عدد من المدن الأميركية، بعد أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء في واشنطن.

وأوضح بيان السفارة السعودية أن بن سلمان (32 عاما) سيتوجه السبت إلى بوسطن، ويلتقي في الـ26 من آذار/مارس كبار المسؤولين الماليين في نيويورك، ليتزامن هذا اللقاء مع عزم شركة أرامكو النفطية السعودية على طرح قسم من أسهمها في البورصة.

كما يلتقي ولي العهد السعودي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وابتداء من الـ30 من آذار/مارس ينتقل بن سلمان إلى الشواطىء الغربية للولايات المتحدة، ليزور لوس أنجليس وسان فرانسيسكو للالتقاء بالمسؤولين عن كبار شركات التكنولوجيا مثل غوغل وآبل، إضافة الى شركة لوكهيد مارتن لتصنيع السلاح.

وسيزور ولي العهد السعودي سياتل حيث شركة أمازون، ثم يختتم جولته في السابع من نيسان/أبريل في هيوستن حيث شركات الصناعات النفطية.