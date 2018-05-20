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أخبار الخليج

سقوط ذراع رافعة في المسجد الحرام

صورة للرافعة من حساب إمارة مكة على تويتر

أفادت إمارة منطقة مكة الأحد بسقوط ذراع رافعة متحركة في المسجد الحرام ما أدى إلى إصابة السائق بجروح طفيفة.

وأوضحت إمارة مكة على تويتر أن الحادث وقع في "موقع مخصص للعمل وليس للصلاة أو لمسار المعتمرين والزوار".

وذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرم والمسجد النبوي في بيان أن "ذراع رافعة صغيرة متحركة انحرفت عن مسارها وسقطت"، موضحة أن الحمولة الزائدة كانت سببا في الحادث الذي وقع "بالقرب من باب 160 بالتوسعة السعودية الثالثة من الخارج".

يذكر أن 107 أشخاص على الأقل قتلوا فيما أصيب 238 آخرون عندما سقطت رافعة في باحة المسجد الحرام خلال موسم الحج في عام 2015.

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