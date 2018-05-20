سقوط ذراع رافعة في المسجد الحرام

أفادت إمارة منطقة مكة الأحد بسقوط ذراع رافعة متحركة في المسجد الحرام ما أدى إلى إصابة السائق بجروح طفيفة.

وأوضحت إمارة مكة على تويتر أن الحادث وقع في "موقع مخصص للعمل وليس للصلاة أو لمسار المعتمرين والزوار".

العاصمة المقدسة:

سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة

عمل في #المسجد_الحرام

•جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة

•الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا

لمسار المعتمرين والزوار

•أصيب سائق المعدة باصابات طفيفة#إمارة_مكة pic.twitter.com/UFkeYGki0K — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) May 20, 2018

وذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرم والمسجد النبوي في بيان أن "ذراع رافعة صغيرة متحركة انحرفت عن مسارها وسقطت"، موضحة أن الحمولة الزائدة كانت سببا في الحادث الذي وقع "بالقرب من باب 160 بالتوسعة السعودية الثالثة من الخارج".

بيان توضيحي من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي . pic.twitter.com/yHB4m1Ayd7 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 20, 2018

يذكر أن 107 أشخاص على الأقل قتلوا فيما أصيب 238 آخرون عندما سقطت رافعة في باحة المسجد الحرام خلال موسم الحج في عام 2015.