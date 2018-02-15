نساء يكسرن حاجز الصمت.. التحرش الجنسي في مكة

أقدمت نساء مسلمات على التكلم أخيرا، تحدثن بكل شجاعة عن حالات التحرش الجنسي الذي تعرضن له في أقدس الأماكن لدى المسلمين في العالم.

بدأ سيل تغريدات ومنشورات النساء اللواتي عانين من هذا الأمر بالتدفق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرت الباكستانية سابيكا خان على فيسبوك حادثة تعرضها لتحرش جنسي بجانب الكعبة خلال موسم الحج.

تقول خان إنها تعرضت للعديد من اللمسات غير الملائمة أثناء طوافها حول الكعبة.

وتضيف "لقد ظننت أن أول لمسة كانت عبارة عن حادث بريء من غير قصد فتجاهلت هذا الأمر تماماً، ولكنني شعرت بلمسة ثانية مجدداً وبعدها حاول أحدهم إمساك مؤخرتي وقرصها".

حاولت خان أن توقف الرجل ولكنها لم تتمكن من الحركة بسبب الحشود الغفيرة التي كانت تطوف معها حول الكعبة، وتؤكد خان أن هذه التجربة سببت لها انهيارا نفسيا وشعورا بالاكتئاب.

كلام خان ألهم العديد من النساء الأخريات وأعطاهن الجرأة للتحدث عن حوادث مماثلة تعرضن لها في وقت سابق.

I stand with my sisters who've experienced sexual assault in environments they thought would be safe. Terrible people can inhabit holy spaces. It is telling of their own character. As Muslims it is our duty to advocate for our sisters who are facing injustice. #MosqueMeToo — Hanan (@Onecoldcreative) February 7, 2018

بعضهن نشرن قصصهن على تويتر تحت وسم (#MosqueMeToo) أو (MeToo#) وهو الوسم الذي استخدمته ملايين النساء حول العالم من أجل التكلم عن التحرش الجنسي الذي تعرضن له بشكل عام.

Keeping quiet and not addressing sexual assault defend only men who sexually assault us #MosqueMeToo https://t.co/DCEuwc4FBb — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) February 15, 2018

الكاتبة والمؤلفة المصرية منى الطحاوي، إحدى النساء اللواتي تعرضن للتحرش في مكة عندما كان عمرها 15 عاما، احتفظت بقصة تعرضها للتحرش في داخلها منذ عام 2013 حتى سمعت قصصا أخرى مشابهة.

تقول الطحاوي "لقد أصبح واضحا أننا كنا جميعا خجلين جدا من الكلام عن ذلك، على الرغم من أننا لم نفعل شيئا يستحق أن نشعر بالخجل بسببه".

وتضيف "ربما يكون السبب احتراما لمكة والحج، إنهم يعرفون أن النساء سوف يخجلن من التحدث".