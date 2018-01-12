الفائز بجائزة 'ميغا مليونز': هكذا سأتصرف بقيمة الجائزة

أعلن مسؤولو جائزة اليانصيب "ميغا مليونز" أن شابا يبلغ من العمر 20 عاما هو صاحب البطاقة الفائزة التي تم السحب عليها الجمعة الماضية والتي بلغت قيمتها 450 مليون دولار.

وكان قد تم الإعلان بعد السحب أن البطاقة الفائزة بيعت في أحد متاجر "سيفن إليفن" في فلوريدا، من دون الإشارة إلى صاحبها.

وأعلن مسؤولو الجائزة الجمعة أن الفائز يدعى شين ميسلر وهو من مدينة بورت ريتشي في فلوريدا.

واختار الفائز الحصول على قيمة الجائزة نقدا، ما يعني أنه سيحصل على مبلغ 281 مليون دولار.

وقال ميسلر إنه كان لديه شعور عشية السحب بأنه سيكون الشخص سعيد الحظ، وأوضح أنه سيستخدم الأموال لتحقيق العديد من الأغراض من بينها مساعدة عائلته "وفعل بعض الخير للإنسانية".