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الولايات المتحدة

بطاقة يانصيب تفوز بـ 521 مليون دولار

بطاقة 'ميغا مليونز'

أعلن مسؤولو جائزة اليانصيب "ميغا مليونز" السبت أن بطاقة بيعت في ولاية نيو جيرزي فازت بالجائزة الكبرى التي بلغت قيمتها 521 مليون دولار.

وأشار بيان أصدره مسؤولو اليانصيب في الولاية السبت إلى أن السحب الذي جرى الجمعة أظهر فوز بطاقة واحدة بيعت في متجر لوك أويل في مدينة ريفيرديل، التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن حي مانهاتن في نيويورك.

وقال بيان لموقع ميغا مليونز إنها رابع أكبر جائزة كبرى في تاريخ اللعبة الذي يمتد إلى 16 عاما.

ولم يشر البيان إلى هوية الشخص سعيد الحظ.

وقال موقع الجائزة إن بطاقتين في ولايتي أوهايو وتكساس فازتا أيضا بجائزة أخرى تقدر قيمة كل منهما بمليون دولار.

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