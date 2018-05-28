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الولايات المتحدة

حقائق عن يوم الذكرى

نصب تذكاري لتخليد الجنود الذين قتلوا في الحروب في يوم الذكرى بعدسة "الحرة"

الاثنين الأخير من أيار/مايو من كل عام عيد وطني يتذكر فيه الأميركيون 1.25 مليون جندي قضوا في حروب الولايات المتحدة.

إنه يوم الذكرى. وهذه حقائق عن هذا العيد:

شواهد لقبور جنود مسلمين أميركيين في المقبرة الوطنية بأرلينغتون. بعدسة "موقع الحرة"
شواهد لقبور جنود مسلمين أميركيين في المقبرة الوطنية بأرلينغتون. بعدسة "موقع الحرة"

- مدينة واترلو في نيويورك هي أول من احتفل بالعيد عام 1866.

أعلام وضعت عند شواهد قبور الجنود تحضيرا ليوم الذكرى
أعلام وضعت عند شواهد قبور الجنود تحضيرا ليوم الذكرى

​- زهرة الخشخاش الحمراء "شقائق النعمان" ترمز لذكرى من قضوا من الجنود.

أميركيون يعبرون عن تخليدهم لجنود قتلوا في الحروب بالورد
أميركيون يعبرون عن تخليدهم لجنود قتلوا في الحروب بالورد

- جرت العادة في الماضي على أن يتم الاحتفال بيوم الذكرى في 30 أيار/مايو.

احتفالات يوم الذكرى في تكساس
احتفالات يوم الذكرى في تكساس

​- أقر الكونغرس عام 1971 الاحتفال بيوم الذكرى في آخر يوم اثنين من كل أيار/مايو واعتماده عطلة رسمية.

متقاعدون في يوم الذكرى
متقاعدون في يوم الذكرى

- في عهد الرئيس بيل كلنتون (عام 2000) تم إقرار قانون باعتماد الساعة 3:00 كـ"اللحظة الوطنية للذكرى".

نصب تذكاري في مقبرة لوس انجلوس في يوم الذكرى
نصب تذكاري في مقبرة لوس انجلوس في يوم الذكرى

- أكثر من 620 ألف شخص قتلوا في الحرب الأهلية الأميركية.

نصب تذكاري للجنود الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية
نصب تذكاري للجنود الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية

- أكثر من 521 ألف أميركي قضوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

جندية أميركية تضع الأعلام بجانب شواهد قبور جنود قتلوا في الحروب
جندية أميركية تضع الأعلام بجانب شواهد قبور جنود قتلوا في الحروب

- حوالي 100 ألف أميركي قضوا في الحرب الكورية وفيتنام.

جنود أميركون في يوم الذكرى
جنود أميركون في يوم الذكرى

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