حقائق عن يوم الذكرى

الاثنين الأخير من أيار/مايو من كل عام عيد وطني يتذكر فيه الأميركيون 1.25 مليون جندي قضوا في حروب الولايات المتحدة.
إنه يوم الذكرى. وهذه حقائق عن هذا العيد:
- مدينة واترلو في نيويورك هي أول من احتفل بالعيد عام 1866.
- زهرة الخشخاش الحمراء "شقائق النعمان" ترمز لذكرى من قضوا من الجنود.
- جرت العادة في الماضي على أن يتم الاحتفال بيوم الذكرى في 30 أيار/مايو.
- أقر الكونغرس عام 1971 الاحتفال بيوم الذكرى في آخر يوم اثنين من كل أيار/مايو واعتماده عطلة رسمية.
- في عهد الرئيس بيل كلنتون (عام 2000) تم إقرار قانون باعتماد الساعة 3:00 كـ"اللحظة الوطنية للذكرى".
- أكثر من 620 ألف شخص قتلوا في الحرب الأهلية الأميركية.
- أكثر من 521 ألف أميركي قضوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية.
- حوالي 100 ألف أميركي قضوا في الحرب الكورية وفيتنام.