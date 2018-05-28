حقائق عن يوم الذكرى

الاثنين الأخير من أيار/مايو من كل عام عيد وطني يتذكر فيه الأميركيون 1.25 مليون جندي قضوا في حروب الولايات المتحدة.

إنه يوم الذكرى. وهذه حقائق عن هذا العيد:

- مدينة واترلو في نيويورك هي أول من احتفل بالعيد عام 1866.

​- زهرة الخشخاش الحمراء "شقائق النعمان" ترمز لذكرى من قضوا من الجنود.

- جرت العادة في الماضي على أن يتم الاحتفال بيوم الذكرى في 30 أيار/مايو.

​- أقر الكونغرس عام 1971 الاحتفال بيوم الذكرى في آخر يوم اثنين من كل أيار/مايو واعتماده عطلة رسمية.

- في عهد الرئيس بيل كلنتون (عام 2000) تم إقرار قانون باعتماد الساعة 3:00 كـ"اللحظة الوطنية للذكرى".

​- أكثر من 620 ألف شخص قتلوا في الحرب الأهلية الأميركية.

- أكثر من 521 ألف أميركي قضوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

- حوالي 100 ألف أميركي قضوا في الحرب الكورية وفيتنام.