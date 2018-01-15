'زوجته الثانية لعبت دورا'.. تفاصيل توقيف محافظ المنوفية

إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، كان معرض حديث وسائل الإعلام المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي بسبب كواليس توقيفه.

عبد الباسط ألقي القبض عليه الأحد مع آخرين وبدأت الاثنين نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه بتهم فساد، بعد أن تحفظت الرقابة الإدارية على مستندات بمكتبه.

المصادر الحكومية في القاهرة كشفت كواليس القبض على المحافظ الذي استمر في منصبه قرابة ثلاثة أعوام.

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ويوضح مصدر يعمل في الرقابة الإدارية أن المحافظ كانت تحت أنظار الأجهزة الرقابية منذ أربعة أشهر، وتم تسجيل مكالمات صوتية تخص وقائع القضية التي ألقى القبض عليها بسببها، حسب ما ذكر مراسل قناة الحرة.

ويقول المصدر ذاته إن عبد الباسط، ألقي القبض عليه بمدينة شبين الكوم، مشيرا إلى أن الزوجة الثانية للمحافظ، والتي تعمل بهيئة الرقابة الإدارية، "لعبت دورا كبيرا في الإيقاع به".

ويكشف المصدر أن زوجة محافظ المنوفية الثانية أدلت بمعلومات تفيد بتورط زوجها في قضايا فساد بعد زواجه منذ نحو خمسة أشهر بزوجة ثالثة.

ويضيف أن الزوجة الثانية أخبرت ضباط الرقابة الإدارية بتحركاته طيلة الأشهر الأربعة الماضية حتى القبض عليه.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض كذلك على رجلي أعمال على خلفية الاتهامات ذاتها الموجهة لعبد الباسط.

وتشير التقارير الصحافية والمعلومات المتاحة إلى أن رجل الأعمال (ر.ح)، صاحب متجر للسيارات بشبين الكوم، قدم رشوة إلى عبد الباسط قيمتها تبلغ مليوني جنيه (113 ألف دولار) والتي ضبطت خلال القبض على المتهمين.

وتقول تقارير إعلامية إن الرشوة كان هدفها تسهيل تقنين وضع قطعة أرض استولى عليها رجل الأعمال وشريك له.

وأوضح المصدر بالرقابة الإدارية أن الهيئة كانت تفحص ملفات محافظين ووزراء وعدد من الشخصيات العامة في الفترة الماضية تزامنا مع التعديل الوزاري الأخير، وما سيعقبه من إجراء حركة تغييرات في المحافظين.