'ماسنجر الأطفال' يضيف خاصية جديدة

أضاف فيسبوك، الجمعة، خاصية جديدة لتطبيق الدردشة للأطفال "ماسنجر كيدز" تسمح للآباء بضبط مواعيد إغلاق التطبيق.

الخاصية الجديدة التي يطلق عليها "وضعية النوم" (Sleep Mode) ستسمح للآباء بتحديد أوقات معينة يتوقف أطفالهم عن استخدام البرنامج المخصص للصغار دون 12 عاما.

والتطبيق الذي أطلق في كانون الأول/ديسمبر الماضي يسمح للأطفال بإجراء محادثات مصورة ومكتوبة عن طريق الجهاز اللوحي والهاتف الذكي.

ويتيح للآباء تحديد الأشخاص الذين يمكن لأطفالهم إضافتهم إلى قوائم الأصدقاء، ولا يستطيع الأطفال مسح سجلات الدردشة، حتى يكون بمقدور آبائهم التحري عما يجري خلال المحادثات إن أرادوا ذلك.

والخدمة أيضا مسلية للأطفال، إذ تتيح استخدام أقنعة وإطارات وملصقات مضحكة خلال المحادثات، وإنتاج مقاطع فيديو، وتزيين صور ومشاركتها.