مترو القاهرة.. الاعتقال لمن يحتج على التذكرة

لا تزال قضية رفع أسعار المترو في مصر تلقي بظلالها على الحالة الشعبية في مصر، حيث احتج مواطنون رفضا للقرار، واعتقلت قوات الأمن نحو 22 شخصا على الأقل، معظمهم من الطلاب والحرفيين.

وأمرت نيابة حلوان الإثنين بحبس 10 أشخاص، بينهم ثلاث سيدات أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث اتهمتهم بالتظاهر من دون تصريح وتعطيل مرفق عام والإخلال بالأمن العام.

ونشر مدونون صورا لقوات الأمن تواجه التظاهرات الغاضبة، وعملية إلقاء القبض على محتجين.

وقد يواجه المتهمون السجن لما يصل إلى خمسة أعوام إذا أدينوا في التهم الموجهة إليهم.

وبعد عدد من الاحتجاجات الغاضبة لرواد مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى طالبوا فيه الحكومة بالتراجع عن القرار، فرضت مصر إجراءات أمنية مشددة وعززت من وجود عناصرها الأمنية خارج محطات مترو الأنفاق.

والمظاهرات في مصر أمر نادر يصعب حدوثه نظرا لإصدار السلطات قانونا يحظر المظاهرات من دون تصريح في 2013.

وقال مواطنان لـ"موقع الحرة" إن الأمن المركزي وضع دوريات أمنية أمام معظم محطات المترو من الخارج، إلى جانب عناصر الشرطة داخل المحطات ومباحث سرية بزي مدني لمواجهة أي تظاهرات أو تجمعات داخل المحطات أو خارجها.