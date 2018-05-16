السيسي عن رفع أسعار المترو: لا نملك ترف التأجيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء أن الحكومة لن تتراجع عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وقال الرئيس المصري أثناء مشاركته في المؤتمر الوطني الخامس للشباب بالقاهرة "لا (نملك) ترف، لتأجيل الإصلاح الاقتصادي".

وكانت وزارة النقل المصرية قررت الخميس الماضي رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي يستخدمه نحو ثلاثة ملايين شخص يوميا من 50 إلى 250 في المئة، بسبب "خسارات متراكمة" حسب بيان للهيئة العامة لمترو الأنفاق، لكن مدونين قالوا إن الزيادة تأتي على حساب المواطن.

وأدت الزيادة إلى احتجاجات غاضبة، واعتقلت الشرطة مالا يقل عن 22 شخصا.

وأضاف السيسي أن وزير النقل أخبره بأن الخط الأول من مترو الأنفاق "حلوان-المرج" سيتوقف "لأنه لم تتم صيانته وتطويره منذ فترة كبيرة ويحتاج إلى 30 مليار جنيه".