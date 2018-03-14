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أخبار الخليج

مايكروسوفت تفتتح مركزي بيانات في الشرق الأوسط

شعار مايكروسوفت

أعلنت حكومة إمارة دبي الأربعاء أن شركة "مايكروسوفت" ستفتتح مراكز بيانات لها في دبي وأبو ظبي لدعم منطقة الشرق الأوسط، حسب بيان.​

ومن جانبها قالت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، في بيان لها إن المركزين هما الأولان من نوعهما في المنطقة.

وأضاف البيان: "لدينا خبرات وعلاقات محلية وثيقة في الشرق الأوسط، ونحن نسعى إلى أن نمزج هذه المعرفة بخدماتنا السحابية".

وأوضحت الشركة أنها تريد "مساعدة الجمهور والمؤسسات الخاصة على تحقيق النمو الاقتصادي والابتكار التقني في البلاد وفي المنطقة ككل".

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