مايكروسوفت تفتتح مركزي بيانات في الشرق الأوسط

أعلنت حكومة إمارة دبي الأربعاء أن شركة "مايكروسوفت" ستفتتح مراكز بيانات لها في دبي وأبو ظبي لدعم منطقة الشرق الأوسط، حسب بيان.​

لأول مرة في الشرق الأوسط، شركة مايكروسوفت ستفتتح مراكز بيانات لها في #دبي وأبوظبي pic.twitter.com/Yoh1x02iO0 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 14, 2018

ومن جانبها قالت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، في بيان لها إن المركزين هما الأولان من نوعهما في المنطقة.

وأضاف البيان: "لدينا خبرات وعلاقات محلية وثيقة في الشرق الأوسط، ونحن نسعى إلى أن نمزج هذه المعرفة بخدماتنا السحابية".

وأوضحت الشركة أنها تريد "مساعدة الجمهور والمؤسسات الخاصة على تحقيق النمو الاقتصادي والابتكار التقني في البلاد وفي المنطقة ككل".