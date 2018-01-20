بنس يؤكد وقوف واشنطن إلى جانب مصر في محاربة الإرهاب

أجرى نائب الرئيس مايك بنس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات السبت تناولت التعاون الأمني والعلاقات الاقتصادية ومحاربة تنظيم داعش.

وتعهد المسؤولان خلال اجتماع عقد في القصر الرئاسي بالقاهرة واستغرق قرابة الساعتين ونصف الساعة، بتشكيل جبهة موحدة لمحاربة الإرهاب في الشرق الأوسط.

وتوجه السيسي لبنس قائلا إن هناك حاجة للبحث في كيفية "القضاء على هذا السرطان الذي أرعب العالم" في إشارة إلى الإرهاب.

وقال بنس من جانبه إن الرئيس دونالد ترامب كان حريصا خلال العام الأول من ولايته على تعزيز العلاقات مع مصر. وأكد وقوف واشنطن إلى جانب السيسي ومصر في محاربة الإرهاب، وقدم التعزية في الضحايا الذين قضوا في الهجمات الإرهابية الأخيرة.

تحديث (13:04 ت.غ)

بنس يصل القاهرة في مستهل جولة شرق أوسطية

وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى القاهرة السبت في بداية جولة شرق أوسطية تشمل الأردن وإسرائيل.

ويجري نائب الرئيس الأميركي مايك بنس محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مستهل جولته التي تهدف لبحث عملية السلام.

وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 كانون الأول/ديسمبر.

ويتوجه بنس الأحد إلى عمان للاجتماع مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، ثم يبدأ الاثنين زيارة تستمر يومين إلى اسرائيل حيث يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو والرئيس رؤوفين ريفلين ويلقي كلمة في الكنيست.

وكانت الزيارة مقررة أصلا في نهاية كانون الأول/ديسمبر، لكنها تأجلت.