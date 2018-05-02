تحطم طائرة نقل عسكرية بولاية جورجيا

أعلنت القوات الجوية الأميركية تحطم طائرة شحن عسكرية قرب مطار في مدينة سافانا بولاية جورجيا جنوب شرق البلاد.

وأعلنت وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة تشاثام، في تغريدة، سقوط الطائرة قبيل ظهر الأربعاء عند تقاطع طرق، وطلبت من السكان تجنب المنطقة.

There has been a plane crash at the intersection of Hwy 21 at Crossgate Rd. Roads will be shut down. Please avoid the area. — Chatham EMA (@ChathamEMA) May 2, 2018

وأفادت صحف محلية بأن الطائرة من طراز سي-130 وهي تابعة لطيران الحرس الوطني، من دون معلومات عن سقوط ضحايا.

يتبع..