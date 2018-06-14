'ماين كرافت' تفاعلية على نتفليكس قريبا

أكدت شبكة "نتفليكس" عدم نيتها دخول سوق الألعاب الإلكترونية، لكنها من المتوقع أن تطلق سلسلة قصص تفاعلية جديدة لألعاب فيديو، ضمن خدماتها الخريف المقبل.

وكشف موقع "تيك رادار" المتخصص بتكنولوجيا المعلومات، أن لعبة "ماين كرافت" الشهيرة ستطرح كقصة تفاعلية تضاف إلى محتويات الشبكة ذات الطابع المشابه كستريتش آرمسترونغ و بريك أوت.

وستكون "ماين كرافت: القصة" من خمس مغامرات تبث على شكل حلقات.

وما يميز لعبة "ماين كرافت" أنها تسمح للأطفال استخدام خيالهم في إيجاد عالم افتراضي خاص بهم من دون أي سقف لما يمكن فعله في اللعبة، ما يفتح لهم آفاقا في التفكير بأشكال هندسية وأنماط مختلفة لا حصر لها.