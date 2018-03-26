شاهد لحظة إسقاط صواريخ فوق الرياض

نشر سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ولقطات تظهر بطاريات سلاح الجو السعودي وهي تعترض صاروخا أطلق من اليمن فوق مدينة الرياض مساء الأحد.

ويظهر صاروخ في أحد المقاطع هو يرتطم بالأرض بعد أن أطلقته بطارية سعودية على ما يبدو، ليتسبب بأضرار مادية محدودة، إذ سقط في منطقة خالية قرب حي الملقا في الرياض، حسبما أفادت به صحيفة عكاظ.

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وقال التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت سبعة صواريخ كانت موجهة إلى العاصمة الرياض ومدن جازان وخميس مشيط ونجران، مشيرا إلى أن الحوثيين وراء إطلاق الصواريخ.

وأدى الهجوم إلى مقتل مقيم مصري جراء تساقط شظايا الصواريخ المدمرة في الجو.