محمد صلاح قد يواجه حظرا

يواجه النجم المصري محمد صلاح عقوبة محتملة قد تحول دون مشاركته في آخر مباريات الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

فقد بدا اللاعب في الشوط الأول للمباراة بين فريقه ليفربول وستوك ستي التي انتهت بالتعادل السلبي السبت، وكأنه يحاول توجيه لكمة لمدافع الخصم برونو مارتن إندي.

The video banned by Twitter showed Mo Salah seemingly attempting to punch Stoke City’s Bruno Martins Indi in the mush. Apparently it breaches Sky’s copyright.

It also quells any debate whether Salah should get a 3-match ban for violent conduct! This pic doesn’t do it justice! pic.twitter.com/dH0Vx5QYTP — David Walker (@djwskyblu) April 29, 2018

ولم يتخذ حكم المباراة أي إجراء ضد صلاح خلال المبارة، لكن لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة الإنكليزي قد تدينه بـ"التصرف العنيف" الذي يعاقب عليه الاتحاد بحظر المشاركة في ثلاث مباريات محلية.

وعلى اللجنة الرياضية التي تضم ثلاثة أعضاء اتخاذ قرار بالإجماع لتصبح العقوبة نافذة، ويحق للاعب المتلقي للعقوبة استئنافها.

وبقي ليفربول في المركز الثالث برغم ارتفاع رصيده إلى 72 نقطة، بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد، و18 نقطة خلف مانشستر سيتي المتوج الأسبوع الماضي باللقب. كما أنه يتقدم بأربع نقاط على توتنهام الرابع الذي يملك فرصة تشديد الخناق عليه عندما يستضيف واتفورد الاثنين في ختام المرحلة.