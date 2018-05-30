مقابل كل 8 هواتف أندرويد يباع آيفون واحد (تقرير)

إذا كنت لا تزال تمتلك هاتفك الخلوي من طراز العام الماضي، فأنت لست وحيدا، فالتراجع في شهية الراغبين بامتلاك أجهزة خلوية جديدة ستكون سمة العام 2018.

وتراجعت طلبات الشراء على الأجهزة الخلوية في العالم بـ0.5 في المئة خلال العام، وفق بيانات صدرت الأربعاء عن مؤسسة "أي دي سي" حصل "موقع الحرة" على نسخة منها.

ويباع 1,46 مليار موبايل في 2018، وفق التقديرات، 84 في المئة منها أجهزة تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" وبعدد يتجاوز الـ 1.2 مليار جهاز.

وتناهز حصة الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "iOS" الـ 15 في المئة وبعدد لا يتجاوز الـ 222 مليون جهاز.

وشكل التراجع في الطلب على الأجهزة الخلوية في الصين – التي تبلغ حصتها 30 في المئة من المبيعات عالميا- عاملا مثبطا، إذ انخفضت المبيعات خلال 2017 بنسبة 5 في المئة، و يتوقع أن تتراجع بنسبة 7 في المئة في 2018.

ورغم التحديات الاقتصادية، تظل دول الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأفريقيا المحرك الأكبر للطلب على الأجهزة الخلوية عالميا.

و"آي دي سي"، هي مؤسسة بحثية مقرها ولاية ماساتشوسيتس، وتعنى بأسواق الاتصالات في أكثر من 110 دولة مختلفة، إضافة الى تتبع وتحليل مبيعات الأجهزة: الخلوية واللوحية والملابس الذكية القابلة للارتداء.