محمد صلاح يحصد جائزتين في ليلة واحدة

حصد لاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح الخميس جائزتي أفضل لاعب في الفريق بتصويت زملائه وأفضل لاعب في الموسم بتصويت الجماهير.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي لليفربول، متفوقا على زميليه السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.

وأعرب صلاح، نجم المنتخب المصري، عن سعادته البالغة بتحقيق الجائزتين وقال مازحا في تغريدة "أليس هناك متسع من الوقت لإكمال جائزة ثالثة هذه الليلة؟".

Brace! Still time for a hatrick tonight? 🙃 pic.twitter.com/G7xmEzEU66 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 10, 2018

وكان صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي للموسم الجاري، بعدما قدم موسما رائعا سجل خلاله حتى الآن 31 هدفا مع الريدز في الدوري، و43 هدفا في جميع المسابقات.