قوم يا صلاح

ملايين المشجعين المصريين لا يزالون ينتظرون سماع أخبار جيدة عن نجمهم العالمي محمد صلاح بعد الإصابة التي ألمت به في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.

وعلى موقع تويتر، دشن ناشطون هاشتاغ قوم_ياصلاح حمل العديد من الدعوات له بالشفاء والعبارات التشجيعية على أمل أن يلحق بالمباراة الأولى لفريق منتخب بلاده في مونديال روسيا.

صورة لطفل يمسح دموع صلاح لكن عبر الشاشة التلفزيونية، أما المغرد فكتب "كما ترى، نحبك كثيرا":

وكتبت هذه المغردة: "شد حيلك يا بطل":​

هذه المغردة ذكرته بمقولاته التشجيعية للشباب:

أما "الماتادور" فكانت له وجهة نظر مختلفة، فهو يريد صلاح في كل المجالات وليس في الرياضة فقط:

هذه المغردة وجهت رسالة للاعب المصري: "إذا وقعت سنقع جميعا":

قصة نجاح سببها صلاح:

وكتبت مغردة أخرى: "نريد مثلك في جميع المجالات":

وكان نادي ليفربول الإنكليزي قد ذكر في بيان الخميس أن مهاجمه المصري يمكن أن يشارك في نهائيات كأس العالم في روسيا التي تنطلق في 14 حزيران/يونيو المقبل.

وذكر النادي على موقعه أن الاتحاد المصري لكرة القدم "يأمل ألا تستغرق مدة تعافي صلاح من إصابته أكثر من ثلاثة أسابيع".

وتعرض صلاح (25 عاما) لإصابة في الكتف خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني السبت الماضي، ما أثار مخاوف من غيابه عن المونديال.

وخرج اللاعب المصري من أرض الملعب الأولمبي في كييف متألما وباكيا بعد سقوطه أرضا وإصابته إثر احتكاك مع قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

وتلعب مصر ضد أوروغواي في مباراتها الأولى بنهائيات كأس العالم في 15 حزيران/ يونيو المقبل.