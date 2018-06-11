للمرة الأولى.. صلاح يبدأ تدريباته مع الفراعنة

أظهر مقطع فيديو نشره الاتحاد المصري لكرة القدم الاثنين مهاجم منتخب الفراعنة محمد صلاح وهو يتدرب للمرة الأولى منذ إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

‏وقال الاتحاد إن صلاح "يؤدي تدريبات منفردة على هامش تدريبات المنتخب الوطني التي تقام حاليا في ملعب أحمد أرينا" في العاصمة الشيشانية غروزني.

وذكر مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة أن "صلاح في تحسن مستمر ويملك عزيمة وحماس المشاركة".

وأضاف أنه "قبل أربعة أيام من المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام أوروغواي، لا يمكن إعطاء إجابة واضحة عن إمكانية مشاركة صلاح من عدمها".

وتعرض صلاح لإصابة في الكتف خلال مباراة فريقه ليفربول الإنكليزي ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في كييف في 26 أيار/مايو الماضي.