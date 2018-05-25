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مغربي يحول النفايات لأشكال فنية

لقطة من مقطع فيديو للفنان المغربي بجوار تمثال صنعه من الإطارات

فنان مغربي هوايته جمع إطارات السيارات القديمة، وإعادة الحياة إليها عن طريق الفن.

يحصل لحسن إيوي على الإطارات المستعملة من مكبات النفايات وساحات الخردة، ليصنع منها تماثيل مذهلة تتخذ أشكالا متنوعة.

يقول إنه "يحقن الفن" في هذه الإطارات التي ستضر البيئة لو تركها كما هي.

تعلم هذه الهواية من والده الذي أرشده إلى كيفية "صنع أشياء من لا شيء".

شاهد تقرير رويترز حول الموضوع:

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