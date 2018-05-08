تفكيك خلية إرهابية تنشط في المغرب وإسبانيا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية الثلاثاء تفكيك "خلية إرهابية موالية" لداعش تضم خمسة عناصر في عملية مشتركة مع نظيرتها الإسبانية.

وأفاد بيان للوزارة بإيقاف ثلاثة عناصر بمدينة الفنيدق شمالي المملكة، تزامنا مع اعتقال عنصرين آخرين بمدينة بلباو الإسبانية يحملان الجنسيتين المغربية والسنغالية.

وأشارت السلطات المغربية إلى مصادرة سكاكين كبيرة الحجم، إلى جانب بزات عسكرية وأجهزة إلكترونية، موضحة أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 22 و33 سنة.

ويشتبه في صلة المعتقلين "بمقاتلين بالساحة السورية العراقية" وفق البيان الذي أضاف أنهم "يعملون على استقطاب وتجنيد شباب في البلدين لارتكاب أعمال إرهابية تحت راية داعش" فضلا عن انخراطهم في "حملات دعائية وإعلامية تروج للفكر المتطرف".

وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفق البيان.

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