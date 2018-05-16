15 عاما على تفجيرات الدار البيضاء.. 'الضربات الاستباقية' مستمرة

لم يكد المغاربة ينتهون من احتفالات اليوم السابع لمولد الأمير الحسن بن محمد في أيار/مايو 2003، إلا وقد لحقتهم أسوأ سلسلة هجمات انتحارية في تاريخ البلاد.

وتحل الأربعاء ذكرى تفجيرات الدار البيضاء التي وقعت في 16 أيار/مايو 2003، عندما أسفرت سلسلة هجمات متزامنة بالأحزمة الناسفة عن مقتل 45 شخصا وإصابة نحو 100.

التفجيرات أتت عقب أربعة أيام من هجمات مجمع الرياض السكني في العاصمة السعودية الرياض واستهدفت قنصلية بلجيكا بالدار البيضاء وفندق سفير وسط المدينة ونادي التحالف الإسرائيلي التابع للطائفة اليهودية ومقبرة يهودية ومطعما إسبانيا.

لم يتبن التفجير لحد هذه اللحظة أي من الجماعات الإرهابية المعروفة، إلا أن أصابع الاتهام تشير بقوة نحو تنظيم القاعدة وفرعه في المغرب المعروف بـ "الحركة السلفية الجهادية" المحظورة.

وكان وزير الداخلية آنذاك مصطفى الساهل قد خرج في خطاب متلفز عقب الهجمات، متهماً "الإرهاب الدولي" بارتكاب سلسلة التفجيرات، وأعلن عن ملاحقة الواقفين خلف هذه العملية.