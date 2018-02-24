توقيف صحافية في المغرب

استدعت الشرطة المغربية السبت موظفتين في صحيفة "أخبار اليوم" المستقلة وأوقفت صحافية في المجموعة الإعلامية ذاتها، وفق ما أعلنته الصحيفة غداة اعتقال مدير النشر فيها توفيق بوعشرين.

وأوقف بوعشرين (49 عاما) الجمعة أثناء مداهمة نفذها حوالي 20 شرطيا لمقر "أخبار اليوم" في الدار البيضاء.

وأفاد بيان للصحيفة السبت بأن بوعشرين لا يزال موقوفا لدواع مجهولة حتى الساعة ويخضع للتحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأضاف البيان أن الشرطة أوقفت السبت الصحافية ابتسام مشكور مديرة نشر موقع "سلطانة" التابع للمجموعة ذاتها، مشيرا إلى أن الشرطة القضائية استدعت موظفتين في إدارة "أخبار اليوم" للاستماع إليهما.

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وأثار اعتقال بوعشرين ردود فعل في البلاد، وعبر الكثير من المحامين والنواب عن دعمه، وأكد مغردون تضامهم مع الكاتب والصحافيين المعتقلين.

اعتقال توفيق بوعشرين دليل على ان الدولة ليست ضد حرية التعبير ... انها ضد حرية معينة من التعبير — المتربل (@muta_Rabbil) February 23, 2018

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أعلن الجمعة أنه كلف الشرطة القضائية "إجراء بحث قضائي" مع بوعشرين "بناء على شكايات تلقتها النيابة العامة".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة مراسلين بلا حدود المغرب في المركز 133 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر العام الفائت.