ملف تنظيم المغرب مونديال 2026 يمر إلى مرحلة التصويت

أعلن المغرب أن لجنة التقييم، المعروفة باسم "تاسك فورس"، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صادقت على مرور ملف ترشحه لمرحلة التصويت، لتنظيم بطولة كأس العالم 2026، وفق ما أكده مصدر رسمي رفيع لـ"أصوات مغاربية".

عضو لجنة ترشيح المغرب لتنظيم المونديال ووزير الرياضة المغربي السابق منصف بلخياط، قال من جانبه إنه "تمت المصادقة على الملف المغربي"، مضيفا، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن اللجنة "أكدت اليوم قدرة المغرب تقنيا على تنظيم مونديال 2026".

وأشار بلخياط إلى أن اللجنة صادقت أيضا على الملف الأميركي المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ما يعني أن المنافسة ستكون بين المغرب من جهة، والدول الثلاث من جهة أخرى.

وكانت اللجنة المذكورة، المكلفة بزيارة الدول المتنافسة على احتضان مونديال 2026، قد حلت بالمغرب، يوم 16 نيسان/أبريل الماضي.

وزار فريق عمل اللجنة في الفترة ما بين 17 إلى 19 نيسا/أبريل العديد من مدن المغرب وعددا من الملاعب ومعسكرات التدريب والمراكز الخاصة بالإعلام بالإضافة إلى الفضاءات الأخرى المتعلقة بتنظيم المسابقة الكروية العالمية.

وبمرور الملف المغربي من مرحلة الاختبار التقني، الذي أشرفت عليه لجنة مكونة من مسؤولين تقنيين بـ"الفيفا"، سيتوقف تنظيم المغرب لكأس العالم 2026 من عدمه على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 13 حزيران/يونيو الجاري، عشية انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا.

المصدر: أصوات مغاربية- وكالات