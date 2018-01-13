مرتضى منصور ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية

أعلن النائب ورئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور أنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/ مارس المقبل، ليصبح ثاني أبرز الوجوه التي أعلنت نيتها الترشح بعد المحامي خالد علي.

وأوضح منصور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة "صدى البلد" أنه سيتوجه إلى مجلس النواب يوم الأحد لجمع التوقيعات اللازمة لترشحه رسميا.

وقال رئيس نادي الزمالك في المداخلة إن "البعض يريد الترشح لهذا المنصب من أجل خدمة بلده، والبعض الآخر يريد تصفية حسابات أو الحصول على حصانة من أجل التحدث بحرية".

أما عن ملامح برنامجه الانتخابي، فقال إنه يتضمن ملفات اقتصادية واجتماعية، وتوجهات للسياسة الخارجية.

وأضاف أنه سيقوم في المرحلة المقبلة بجولات انتخابية في المحافظات بهدف التواصل مع الناس العاديين.

أما عن أول القرارات التي سيتخذها في حال فاز بالسباق الرئاسي، فقال منصور إنه سيمنع الدخول إلى موقع فيسبوك، واصفا إياه بأنه "خراب بيوت"، ومضيفا أنه سيقوم أيضا بإيجاد حل "جذري" لأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وعما إذا كان سيصدر عفوا عن قادة جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين حاليا، قال "لا عفو لمن لوثت أياديهم بالدماء أو خانوا الوطن".

ومنصور محام ونائب ومعروف بتصريحاته المثيرة للجدل.

وكان منصور قد اتهم هو ونجله أحمد بالتحريض في قضية اعتداء مؤيدين للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك على محتجين معارضين له في ميدان التحرير بوسط القاهرة إبان احتجاجات كانون الثاني/ يناير 2011، لكن محكمة برأتهما.

ورشحت الهيئة العليا لـ"حزب مصر العروبة الديموقراطي" رئيس الحزب، رئيس الأركان في الجيش المصري خلال عهد مبارك سامي عنان، للنتخابات الرئاسية.

ويسعى المحامي والحقوقي خالد علي إلى الترشح، لكنه قد يحرم من هذا الحق إذا أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها ستبدأ في تلقي طلبات الترشح بدءا من 20 كانون الثاني/ يناير الجاري ولمدة 10 أيام، على أن تعلن قائمة المرشحين النهائية يوم 20 شباط/ فبراير المقبل.

وستجري الانتخابات في الخارج أيام 16 و17 و18 آذار/ مارس المقبل، أما في الداخل فسوف تنظم لمدة ثلاثة أيام من 26 إلى 28 من الشهر ذاته.