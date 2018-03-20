في عيد الأم.. كثيرون يفتقدون أمهاتهم

يحتفل العرب بعيد الأم في الحادي والعشرين من آذار/مارس من كل عام. ومع حلول هذا اليوم، عبر مغردون على موقع تويتر عن تقديرهم لأمهاتهم وشاركوهن التهنئة، ما وضع هاشتاغ #يوم_الأم في صدارة الموقع في بعض الدول العربية.
كذلك شارك نجوم من الوسط الفني العربي بالتهنئة بهذه المناسبة، كالمغنية اللبنانية يارا:
وكذلك عاصي الحلاني، الذي نشر صورته مع والدته الراحلة:
وأيضا ابنه الوليد الحلاني، الذي نشر فيديو يغني فيه لأمه بهذه المناسبة:
وبين التغريدات، شارك البعض كلمات أثارت عاطفة العديد من مستخدمي تويتر، كونها تتحدث عن افتقادهم لأمهاتهم في هذا اليوم:
وانتقدت هذه الشابة احتفال البعض بهذا اليوم دون مراعاة مشاعر الأيتام الذين فقدوا أمهاتهم. وكذلك انتقدت من لا يتذكر أمه سوى في هذا اليوم.