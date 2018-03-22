مرشح رئاسي مصري: سألغي جامعة الأزهر حال فوزي

قال المرشح الرئاسي المصري موسى مصطفى موسى إنه سيلغي جامعة الأزهر حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال برنامج تلفزيوني على قناة "صدى البلد" المحلية الأربعاء إن ذلك سيأتي من أجل القضاء على الفكر المتطرف في التعليم.

وموسى الذي يتزعم حزب الغد، هو المنافس الوحيد للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انسحاب مرشحين قالوا إن مؤيديهم تعرضوا لحملات تخويف وتشويه إعلامي، أو اعتقال مرشحين محتملين بدعوى انتهاكهم للقوانين.

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم أيام 16 و17 و18 آذار/ مارس الجاري، وستجرى الانتخابات في الداخل أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.