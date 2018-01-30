أسس حملة لدعم السيسي.. من هو منافس الرئيس المصري؟

أصبح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، المرشح الوحيد الذي سينافس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقررة في آذار/مارس المقبل.

موسى، المولود في نيسان/أبريل عام 1952، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وهو نجل مصطفى موسى، القيادي البارز في حزب الوفد خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

وقالت تقارير إنه لا يحمل شهادة جامعية، لكنه رد عليها قائلا إنه حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة فرنسية، متهما غريمه السابق المعارض أيمن نور بالترويج لذلك.

انضم موسى لحزب الغد الذي أسسه نور عام 2004 وأصبح نائبا لرئيس الحزب، قبل أن يدخل الاثنان عام 2005 معركة على رئاسة الحزب.

بعد خسارة نور للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2005، اندلع شقاق حاد بين رئيس الحزب ونائبه وانقسم الغد إلى كتلتين، واحدة مؤيدة لنور والأخرى تدعم موسى.

ورغم سجن نور عام 2005 في قضية "تزوير توكيلات" الحزب، ظل الصراع مشتعلا، وأطلق مؤيدو نور اتهامات لموسى بأنه كان "أداة في يد النظام لتدمير الحزب والزج برئيسه في السجن"، وهو ما نفاه الأخير ومؤيدوه.

في أيار/مايو 2011، حسمت لجنة شؤون الأحزاب الصراع بين الطرفين وأعلنت موسى رئيسا للحزب. وأسس نور حزبا جديدا في العام نفسه أسماه "غد الثورة".

ترشح موسى في انتخابات مجلس الشعب عام 2010 لكنه لم ينجح في دخول البرلمان.

ترأس حملة "كمل جميلك ياشعب" التي طالبت بترشيح السيسي للرئاسة عام 2014، وقال تقارير إنه مؤسس لحملة مشابهة أطلق عليها "مؤيدون"، وتم تأسيسها بهدف ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية في انتخابات 2018، لكن موسى قال بعد ترشيحه، إن "الوضع تغير الآن ولم تعد الحملة فعالة".

وعن مبررات التقدم بأوراق ترشيحه الآن، أوضح موسى إنه كان ينوى الترشح من قبل لكنه تراجع بعد أن تبين أن المنافسة كانت تدور بين السيسي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، ووجد الفرصة سانحة بعد انسحاب كل المرشحين الذين أعلنوا نيتهم الترشح من السباق.

وقال موسى: "عندما وجدنا أن الساحة لا يوجد بها أي منافسة وأن لنا أدوارا مهمة نستطيع القيام بها... الهيئة العليا (للحزب) قررت المشاركة".

موسى، الذي اتهم بأنه دخل السباق فقط لدعم السيسي بعد انسحاب المرشحين، أكد أنه لم يتخذ هذا القرار من "أجل مجاملة أحد ولكن للمنافسة الحقيقة".