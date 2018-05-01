نجيب ساويرس: يحول نصف ثروته للذهب

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس إنه حول نصف ثروته إلى الذهب، متوقعا ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وأضاف الرجل الذي تبلغ ثروته 5.7 مليار دولار لـ"بلومبيرغ" أن سعر أوقية الذهب سيصل إلى 1800 دولارا بدلا من 1300 دولار.

وأعاد ساويرس سبب هذه الخطوة إلى توقعاته بانهيار سوق الأسهم لأنه يثمن بأكثر من قيمته الحقيقية. مؤكدا أن الذهب هو الاستثمار المقبل خاصة في الأزمات.

وكشف ثاني أغنى رجل في مصر نيته الاستثمار في سوق العقارات المصري هذا العام، رغم تحذير تقارير عدة سابقا من حدوث فقاعة عقارية، ناتجة عن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، خاصة عقب تحرير سعر الجنيه المصري.

ونجيب ساويرس هو ابن رجل الأعمال أنسي ساويرس، وشقيق أغنى رجل في مصر ناصف ساويرس الذي تقدر ثروته بـ 7،1 مليار دولار.

المصدر: بلومبيرغ