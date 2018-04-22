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قتلى بإطلاق نار في ناشفيل

الشرطة في موقع إطلاق النار-الصورة من حساب شرطة ناشفيل على تويتر

قضى ثلاثة أشخاص في إطلاق نار داخل مطعم في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي فجر الأحد.

وقالت شرطة المدينة إن شخصا دخل إلى مطعم Waffle House وشرع بإطلاق النار، قبل أن يتمكن أحد الزبائن من الاشتباك باليد مع المهاجم والسيطرة وعلى البندقية التي كان يستخدمها.

وأدى إطلاق النار أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وحسب الشرطة، فإن المشتبه فيه الذي فر من المكان، يدعى ترافس رينكنغ (29 عاما)، مشيرة إلى أنه كان عاريا عندما هاجم المطعم.

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