الولايات المتحدة تحيي اليوم الوطني للصلاة

يحيي الأميركيون الخميس اليوم الوطني للصلاة، وهي مناسبة يدعا فيها المواطنون على اختلاف انتماءاتهم الدينية إلى الصلاة من أجل الولايات المتحدة.

وكل عام يصدر الرئيس أمرا للاحتفال بهذا اليوم. وذكر الرئيس دونالد ترامب في إعلانه "في عام 1988، دعا الكونغرس الرئيس لإصدار مرسوم كل عام يحدد أول يوم خميس من أيار/ مايو يوما وطنيا للصلاة، يمكن للأميركيين خلاله اللجوء إلى الله من أجل الصلاة والتأمل في الكنائس وضمن مجموعات وكأفراد".

وتابع "الآن أعلن الثالث من أيار/ مايو يوما وطنيا للصلاة. أشجع جميع الأميركيين على الاحتفال بهذا اليوم والتأمل في البركات التي تنعم بها بلادنا وأهمية الصلاة".

ويرتقب أن يوقع ترامب خلال مراسم في حديقة البيت الأبيض وسط حضور 200 زعيم ديني، مرسوما رئاسيا لإطلاق "مبادرة البيت الأبيض للإيمان والفرص" الغرض منها إطلاع الجماعات الدينية أن لديها صوت في الحكومة.

وستركز المبادرة الجديدة على محاربة الفقر، الحرية الدينية، التعليم، تعزيز الأسرة، مساعدة السجناء، الصحة العقلية، والاتجار بالبشر، حسبما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

وقد عهد الرؤساء السابقون على تأسيس مكاتب أغراضها دينية. وفي عهد الرئيس جورج بوش الابن، حصلت المنظمات الدينية التي لا تبغي الربح على منح حكومية تزيد عن 10.6 مليار دولار.

ويعود تاريخ المناسبة إلى عام 1952 عندما توصل الكونغرس في مشروع مشترك بشأنها وقعه الرئيس هاري ترومان.