National Spelling Bee.. سباق لإنكليزية أفضل

تقام الخميس نهائيات منافسات National Spelling Bee، وهي مسابقة للتلاميذ لتهجي كلمات إنكليزية تقام سنويا في الولايات المتحدة.

واستقطب الحدث هذا العام أكبر عدد من المتسابقين في تاريخه، إذ وصل إلى 516 تتراوح أعمارهم بين الثامنة والـ15.

وتعلن الأربعاء أسماء حوالي 50 من المتسابقين الذين سيبلغون المرحلة النهائية للمسابقة التي تنظم في مركز غيلورد للمؤتمرات في ولاية ميريلاند ما بين 27 مايو/أيار والأول من حزيران/يونيو.

وبين المتسابقين، طفل في الـ12 من عمره اسمه أتمان بلاكريشنان كان والده أول أميركي من أصول هندية يفوز بالمسابقة عام 1985.

وإلى جانب الطلاب الأميركيين، يشارك متسابقون من ثماني دول هي الباهاماس وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وغانا وجمايكا واليابان وكوريا الجنوبية.

وحسب الموقع الرسمي للمسابقة، فإن الهدف منها مساعدة الطلاب على تحسين تهجيهم للكلمات وإغناء المفردات التي يعرفونها، وتطوير لغة إنكليزية سليمة من شأنها أن تعود عليهم بالمنفعة طوال حياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن المسابقة الوطنية انطلقت عام 1925 عندما استضافت تسع جرائد أول National Spelling Bee. وبعد أكثر من 90 عاما يستفيد أكثر من 11 مليون طالب كل عام من جهود تشجيع القراءة والكتابة.