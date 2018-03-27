ناتو يطرد دبلوماسيين روسا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء طرد سبعة دبلوماسيين روس ورفض اعتماد ثلاثة آخرين في إطار الإجراءات الدولية ردا على تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا بداية الشهر الجاري.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في مقر الحلف في بروكسل إن الخطوة توجه رسالة واضحة إلى روسيا بأن هناك عواقب لسلوكها غير المقبول، حسب تعبيره.

ويأتي القرار بعد يوم على إعلان الولايات المتحدة طرد 60 دبلوماسيا روسيا في إطار تحرك دولي مع 22 دولة أخرى أعلنت تضامنها مع بريطانيا على خلفية الهجوم بغاز الأعصاب الذي استهدف العميل الروسي وابنته، عبر طرد دبلوماسيين روس من بلدانهم.