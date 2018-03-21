نيلسن: الأمن الإلكتروني للانتخابات أولوية

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كيرستن نيلسن الأربعاء إن وزارتها تضع مسألة الأمن الإلكتروني للانتخابات على رأس أولوياتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت الوزيرة خلال إدلائها بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأربعاء إن مسألة تأمين الانتخابات تأتي قبل قطاعات أخرى تقوم الوزارة بحمايتها مثل الأنظمة المالية والطاقة والاتصالات.

وأفادت نيلسن بأن الوزارة تعمل مع الولايات من أجل توفير أكبر قدر من المساعدة اللازمة لتعزيز أمنها الإلكتروني. وقالت وكالة رويترز إن أكثر من نصف الولايات اشتركت في برنامج للوزارة يهدف إلى استكشاف نقاط الضعف المحتملة في أنظمتها التي ربما تكون هدفا للقراصنة.

وتأتي جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ بغرض الاطلاع على جهود الإدارة الحالية فيما يتعلق بتأمين الانتخابات، فيما حذر مسؤولون استخباراتيون من أن روسيا ستحاول التدخل في الانتخابات المقبلة.

المصدر: وكالات