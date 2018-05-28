نتانياهو يبحث في أوروبا طموحات إيران النووية

يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قادة أوروبيين البرنامج النووي الإيراني واحتواء النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

وسيلتقي نتانياهو في زيارة لأوروبا الأسبوع المقبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية.

وقال: "سأعرض موقفنا بأوضح الأشكال. لدينا خبرة طويلة. كانت هناك سنوات حين وقفنا لوحدنا ضد هذين التهديدين، وأعتقد أن الأمور قد تغيرت إيجابيا. وبطبيعة الحال سأعرض الأمور التي تعتبر ضرورية بالنسبة لأمن دولة إسرائيل."

وطالب نتانياهو بإنهاء الوجود العسكري الإيراني في الأراضي السورية قائلا: "نؤمن أن لا مكان لأي وجود عسكري إيراني في أي جزء من الأراضي السورية. هذا يعكس ليس موقفنا فحسب بل يمكنني أن أقول بكل ثقة إن هذا الموقف يعكس أيضا مواقف أطراف أخرى في الشرق الأوسط وخارجه. هذا سيكون المحور الرئيسي للمناقشات التي سأجريها هناك".