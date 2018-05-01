نتانياهو: لا نسعى لحرب مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إن بلاده لا تسعى لحرب مع إيران، وذلك بعد يوم على كشفه ما وصفها بالأدلة القاطعة على أنشطة نووية سرية في إيران ما يعد انتهاكا للاتفاق النووي مع مجموعة الدول الست.

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لحرب مع إيران قال نتانياهو في مقابلة مع شبكة CNN "لا يسعى أحد وراء مثل هذا التطور. إيران هي التي تغير القواعد في المنطقة".

ورفض رئيس الوزراء الحديث عن قدرات إسرائيل النووية، وقال ردا على سؤال في هذا الإطار "شيء واحد واضح، إسرائيل لا تهدد بتدمير أي دولة".

وكان نتانياهو قد اتهم إيران الاثنين بالكذب بشأن عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وأكد أنها واصلت الحفاظ على خبراتها المتعلقة بالأسلحة النووية وعززتها بعد توقيع الاتفاق النووي مع مجموعة الدول الست في 2015.