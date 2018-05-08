أخيرا.. برنامج يجيد البرمجة

نسمع كثيرا عن تطور مهارات الروبوتات والأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، حتى أن البعض حذر من أنها قد تشكل تهديدا للبشرية في المستقبل.

طور العلماء مؤخرا تطبيقا يمكنه تصميم البرامج التي ترغب فيها من دون الحاجة إلى استخدام رموز برمجة معقدة. فكل ما عليك هو إدخال بيانات بسيطة لما ترغب فعله، وسوف يقوم التطبيق بتصميم البرنامج.

هذا التطبيق الذي يطلق عليه BAYOU طوره علماء في جامعة رايس بولاية تكساس، بتمويل من غوغل ووكالة المشاريع البحثية الدفاعية المتقدمة في وزارة الدفاع الأميركية.

وتصميم تطبيقات قادرة على برمجة أجهزة الكمبيوتر كان من الإنجازات التي طال انتظارها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال سوارات تشودوري، وهو أستاذ مساعد في جامعة رايس شارك في ابتكار البرنامج، إن محاولات في هذا الصدد كانت تجري منذ 60 عاما، لكنها لم تنجح، فقد كان يطلب من المبرمج كتابة تفاصيل كثيرة بشأن الهدف الذي يسعى إليه، وهو ما كان يعادل مشقة تصميم البرنامج.

لكن BAYOU حل هذه المشكلة، إذ يطلب من المبرمج توفير معلومات بسيطة للبرنامج المطلوب فقط، ثم سيعمل التطبيق على تنفيذ هذا الطلب.

كريس جيرمان، أستاذ الكمبيوتر في جامعة رايس أشار إلى أن أجهزة الكمبيوتر أصبحت متاحة في كل مكان، في أجسادنا وملابسنا، والأجهزة المنزلية، والسيارات، وغيرها. وقال: "عصر كتابة رموز البرمجة من البداية للنهاية قد ولى".