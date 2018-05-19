بركان كيلاويا يطلق سحابة كبيرة من الرماد

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن انفجارا وقع في فوهة بركان كيلاويا في ولاية هاواي حوالي منتصف ليل السبت تسبب في انبعاث كميات كبيرة من الرماد.

وذكرت أنها رصدت سحابة من الرماد جراء الانفجار وصل ارتفاعها إلى ثلاثة آلاف متر.

وكتب عمدة مقاطعة هاواي هاري كيم على تويتر الجمعة إن الحمم البركانية السريعة المتدفقة من الشق 20 عبرت طريق بوهويكي قرب منطقة مالاما كي بالقرب من محمية بونا للغابات.

وأضاف أن الحمم عزلت نحو 40 منزلا في المنطقة، حيث تم إجلاء أربعة أشخاص بأمان بمروحيات الحرس الوطني لمقاطعة هاواي.

ودعا كيم المتواجدين هناك إلى الخروج للأماكن الآمنة وانتظار التعليمات الرسمية.

ويثور كيلاويا، أحد أنشط البراكين في العالم وواحد من خمسة في الجزيرة، بصفة دائمة منذ 35 عاما.