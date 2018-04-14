جديد.. خدمة غير تقليدية من غوغل

أطلقت غوغل خدمة جديدة تتيح الحصول على أفضل الإجابات للاستفسارات التي يطرحها المستخدم بتصفح مئات الآلاف من الكتب في ثوان معدودة.

الخدمة التي يطلق عليها Talk to Books تمكن المستخدم من كتابة جملة أو سؤال معين وتقوم الصفحة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، بتصفح أكثر من 100 ألف كتاب لإيجاد الرد المناسب.

وتكون الإجابة عبارة عن فقرات معينة من كتب هي بمثابة ردود على الاستفسار المطروح:

مثال:

من أهم ما يميزها هو أنها تبحث عن إجابات على الاستفسار، من دون الاعتماد على كلمات البحث، وتختلف عن الطريقة التقليدية لمحركات البحث، التي تعتمد على قيام المستخدم بالضغط على روابط وتصفح مقالات للوصول إلى الإجابات المناسبة.