أمل جديد للمكفوفين

يأمل الأطباء في توافر علاج لمرضى فقدان البصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد نجاح عملية جراحية باستخدام الخلايا الجذعية في استعادة النظر لمريضين.

ونجح أطباء بريطانيون في علاج مريضين كانا يعانيان من مرض "التنكس البقعي المرتبط بالسن"، وهو حالة طبية تصيب كبار السن عادة وتؤدي إلى فقدان البصر في مركز المجال البصري.

وأوردت صحيفة الغارديان في تقرير حول الموضوع أنهما كان يفقدان البصر تدريجيا، وكانا لا يستطيعان رؤية كتاب ولا حروف موجودة فيه.

وبزرع خلايا جذعية في مؤخرة العين، تمكنا من استعادة الرؤية بشكل يسمح لهما بالقراءة وبرؤية أوضح للوجوه.

ويأمل العلماء أن تصبح هذه الجراحة متاحة في المستقبل لعلاج ملايين المرضى حول العالم ممن يعانون من مشاكل ضعف البصر.