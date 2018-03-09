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الولايات المتحدة

الاقتصاد الأميركي يضيف 313 ألف وظيفة

إعلان للتوظيف في أميركا

أعلنت وزارة العمل في تقرير الجمعة أن الاقتصاد أضاف 313 ألف وظيفة جديدة خلال شهر شباط/فبراير الماضي.

وأعلنت الوزارة أن هذا الرقم هو أكبر عدد شهري للوظائف منذ تموز/يوليو عام 2016.

ويعادل هذه الرقم ثلاثة أضعاف عدد الوظائف التي يحتاجها الاقتصاد كل شهر ليتواكب مع نمو السكان في سن العمل.

وبقي معدل البطالة الشهر الماضي عند 4.1 في المئة من دون تغيير وهو أدنى مستوى منذ 17 عاما.

وقالت وكالة رويترز إن سوق العمل استفاد من طلب محلي قوي وتحسن أداء الاقتصاد العالمي والاقتطاعات الضريبية التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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