تقرير: منشقون كوريون شماليون ربما تعرضوا لإشعاعات

أظهرت تحاليل طبية احتمال تعرض منشقين كوريين شماليين كانوا يعيشون بالقرب من موقع تسخدمه بيونغ يانغ لتنفيذ تجارب نووية، لإشعاعات، حسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن وزارة التوحيد القول إنها أجرت اختبارات طبية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي على 30 شخصا كانوا يعيشون في منطقة كيلجيو التي يقع فيها موقع بونغي-ري للتجارب النووية بشمال غرب البلاد، والذي استخدمته بيونغ يانغ لتنفيذ تجاربها النووية الست.

وبينت نتائج التحاليل أنهم ربما تعرضوا لإشعاعات لكن لم يعرف بشكل مؤكد ما إذا كانوا قد تأثروا بالتجارب النووية التي جرت في الموقع المشار إليه.

وأظهرت التحاليل حدوث خلل في كروموزومات أربعة منشقين، ما يعني أنهم ربما تعرضوا لإشعاعات، لكن لا يمكن أيضا استبعاد عوامل أخرى مثل تقدم السن والتدخين.

وصرح مسؤول في الوزارة بأنه لا يمكن معرفة الأسباب بشكل مؤكد في ظل غياب معلومات عن الظروف البيئية التي يعيش فيها الكوريون الشماليون.

لكن الوكالة أشارت إلى تحذيرات خبراء من أن سلسلة من التجارب النووية أجرتها بيونغ يانغ في هذا الموقع ربما تسببت في تسرب مادة إشعاعية إلى المناطق المحيطة به، ما يعرض السكان لمخاطر صحية محتملة.

المصدر: يونهاب