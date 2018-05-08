إلزام الباعة بتوضيح عدد السعرات الحرارية للأطعمة

أقرت السلطات الصحية الأميركية بدءا من يوم الاثنين نظاما جديدا يفرض على آلاف المطاعم والمتاجر الكبيرة ومحلات البقالة ودور العرض السينمائي توضيح عدد السعرات الحرارية للأطعمة التي تقدمها لزبائنها.

وتأتي هذه الخطوة التي أقرتها إدارة الأغذية والأدوية الأميركية في إطار حملة للحد من البدانة وتقليص تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

ويقول مؤيدو القاعدة الجديدة إنها تعطي الناس معلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات غذائية صحية أفضل.

وتوضح سلاسل شهيرة مثل بانيرا بريد وماكدونالدز وستارباكس أعداد السعرات الحرارية بالفعل على منتجاتها منذ سنوات التزاما بقواعد تفرضها السلطات المحلية بهذا الشأن.

لكن شركات أخرى تعارض هذه القاعدة، وقالت جنيفر هاتشر، مسؤولة السياسة العامة بشركة فود ماركتينغ، إن الإجراء يزيد التكاليف على الشركات واحتمالات تعرضها لتحمل مسؤوليات إضافية.