هل أرسلت روسيا مقاتلات شبح إلى سورية؟

قالت تقارير صحافية إن روسيا أرسلت مقاتلتي شبح من طراز Su-57 إلى قاعدتها في سورية بهدف تجربتهما.

وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن المقاتلتين وهما من أحدث أنواع الطائرات المقاتلة الروسية ومن الجيل الخامس، شوهدتا تهبطان في قاعدة حميميم الروسية بالقرب من اللاذقية.

وقالت إن المسؤولين في الكرملين ووزارة الدفاع رفضوا التعليق على هذه الأنباء، لكن وسائل إعلام روسية نقلت عن مصادر في الوزارة تأكيدها وجود هذه المقاتلات التي تتمتع بقدرات تكنولوجية فائقة في سورية.

وعلقت الصحيفة على هذه الأنباء بأن موسكو تخاطر بتجربة هذ النوع من المقاتلات في واحدة من أكثر مناطق الصراع تشابكا.



وكان يوري بوريسوف نائب وزير الدفاع الروسي قد صرح مؤخرا بأن بلاده ستجرب مقاتلات من طراز Su-57 قتاليا.