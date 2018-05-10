تحذير من نعت الفتيات بالـ'سمينات'

حذرت دراسة أميركية جديدة من أن تعرض المراهقات لمضايقات من الآخرين جراء زيادة الوزن يؤدي إلى إصابتهن باضطرابات في الأكل.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن هذه المضايقات ترتبط بالإسراف في الأكل والسلوكيات غير الصحية لدى الفتيان وزيادة إتباع الحميات الغذائية لدى الفتيات.

وقال قائد فريق البحث الجديد جيفري هنجر أستاذ علم النفس في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس: "كيفية الحديث بشأن الوزن خاصة مع الفتيات الصغيرات يمكن فعليا أن تكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العقلية والبدنية".

وأضاف لرويترز أن نعت الفتيات الصغيرات بلفظ "سمينة جدا" ستنتج عنه صورة سلبية عن الجسد وممارسات غير صحية للتحكم في الوزن واضطرابات الأكل.

وأجريت الدراسة على 2036 فتاة طلب منهن القول إن كن تعرضن لوصف "سمينة جدا" من جانب الآباء أو الأشقاء أو الصديقات أو الأصدقاء أو المعلمين أو غيرهم.

واكتشف الباحثون أن معدلات إصابة الفتيات اللائي أطلقت عليهن صفة متصلة بالوزن في سن الـ14 باضطرابات الأكل في سن الـ19 كانت أعلى بالمقارنة مع فتيات لم يينعتن بهذه الصفات.